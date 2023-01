Le Cerema crée une direction territoriale en Outre-mer

Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) renforce sa présence auprès des territoires ultramarins. Il crée une direction territoriale, localisée à Mayotte, à La Réunion et en Guyane.

Le Cerema « s'investit particulièrement auprès des collectivités ultramarines pour les accompagner dans leur projet d'adaptation au changement climatique dans les différents domaines transversaux qui relèvent de sa compétence, allant de l'aménagement des territoires au littoral en passant par l'environnement, le bâtiment, la mobilité et les infrastructures », souligne l'établissement public, qui est cogouverné par les collectivités et l'État. « Grâce à cette nouvelle direction territoriale, le Cerema bénéficie d'une connaissance historique des problématiques, enjeux et contextes locaux en Outre-mer. »

Séverine Bès de Berc est à la tête de la direction territoriale Outre-mer du Cerema.