Le Cerema développe un observatoire des flux de cyclistes et piétons

L'établissement public Cerema développe le projet d'un observatoire national de la mobilité des modes actifs (Obsmma). Celui-ci est mené avec le réseau Vélo & territoires et le Club des villes et territoires cyclables, et avec le soutien de la délégation à la Sécurité routière. Cet observatoire aura pour tâche de mesurer l'évolution de la mobilité et des flux des modes actifs sur l'ensemble du territoire national avec l'évaluation des risques d'accidents. Le projet fera un état des lieux des dispositifs de comptage adaptés aux vélos, aux piétons et aux usagers d'engins de déplacement personnel (EDP).

L'objectif est « de permettre l'étude des données d'accidentologie au regard de la fréquentation, pour mieux appréhender les risques auxquels ces usagers sont exposés, évaluer l'impact des politiques publiques et identifier les solutions à apporter », souligne le Cerema.