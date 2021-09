Christophe Chabert a été nommé président de France Énergies marines, à l'issue d'une assemblée générale, le 7 juillet 2021. Un poste qu'il connaît bien pour l'avoir déjà occupé.

Ingénieur de formation, Christophe Chabert possède un doctorat en ingénierie électrique et en électronique, effectué à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Anciennement cadre exécutif au sein du groupe Naval (ex-Direction des constructions navales, DCNS) et de son usine hydrolienne OpenHydro, il occupe actuellement le poste de directeur développement Grand-Ouest de la société Eolfi. Filiale de la compagnie pétrolière Shell, cette entreprise s'intéresse à la production d'énergies renouvelables en mer et sur terre. Elle supervise aussi la ferme pilote d'éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île, avec le soutien de l'Agence de la Transition écologique (Ademe).

Christophe Chabert succède à Julien Marchal, directeur du développement, du commerce et de la stratégie chez Naval Énergies. Sa nouvelle fonction de président au sein de France Énergies marines n'est pas nouvelle pour lui : il l'a occupé précédemment de 2015 à 2018. L'association précise néanmoins, dans un communiqué, qu'il va, cette fois-ci, « accompagner l'équipe de France Énergies marines dans cette phase transitoire pendant laquelle les activités de l'association seront amenées à se clôturer au profit de la montée en puissance de (son) Institut pour la transition énergétique ». Pour rappel, ce dernier, financé par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) du gouvernement, couvre quatre thèmes de recherche et développement sur les énergies marines renouvelables (EMR) qu'il soutient à travers plusieurs projets de R&D.