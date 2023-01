Le changement climatique perçu comme un défi pour les assureurs

Le risque de dérèglement climatique figure comme l'année dernière en deuxième place des principales menaces à cinq ans, signalées par les assureurs. C'est l'un des constats de la sixième cartographie des risques élaborée par France Assureur. « 2022 a été une année particulièrement frappée par les évènements climatiques, avec la répétition d'épisodes massifs de grêles, de tempêtes, d'incendies et aussi une sècheresse qui pourrait être la plus importante que la profession n'ait jamais enregistrée, détaille le document. La relative stabilité du score par rapport à l'année dernière met en exergue le caractère désormais presque structurel de ce risque qui s'installe comme l'une des principales préoccupations de la profession ».

Les assureurs ont estimé le montant de la « facture climatique » à environ 10 milliards d'euros pour 2022, avec notamment 6,4 milliards pour les épisodes de grêle et de tempête, 2,5 milliards pour la sécheresse (dont le phénomène de retrait gonflement des sols argileux et le reste pour des évènements comme les inondations, les sinistres sur les récoltes et les feux de forêts de l'été.

Pour comparaison, dans les années 80, cette facture représentait en moyenne un milliard d'euros par an. Et depuis l'année 2016, c'était environ 3,5 milliards d'euros par an.

Les assureurs considèrent que le risque de sécheresse est l'aléa climatique qui va le plus progresser en France dans les prochaines années.

Un risque s'est ajouté à la cartographie cette année : le risque de pénurie des matières premières et énergétiques. Ce dernier figure à la quatrième position juste avant le risque politique mondial (à la 5e). « L'usage par la Russie de l'approvisionnement en gaz comme outil de négociation et le sabotage du gazoduc Nord Stream ont remis sur le devant de la scène l'intrication entre risque géopolitique et sécurité des approvisionnements (énergies fossiles, métaux ou minerais) », explique le document.

Note 568 personnes ont contribué aux résultats de cette 6e édition dont 87 cadres dirigeants. La représentation des groupes d'assurance s'élève à 97 % des placements et 95 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'assurance française.