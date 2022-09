Changement climatique : l'été 2022 pourrait être la norme après 2050

L'été n'est pas fini, toujours pas de pluie, là où Zola a écrit "La Terre". Tout peut brûler très vite et pas de réserve d'eau, c'était si humide il y a encore quelques années. Visiblement il faut tout réorganiser, et s'habituer physiquement à vivre dans cet "environnement". Quant aux plastiques, il faudra aussi revoir leur place. Autrefois, les meubles étaient faits en bois, local, on commandait sa table, son buffet, etc... Peut-on tout réorganiser ?

28plouki | Aujourd'hui à 11h03