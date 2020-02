Climat : la moitié sud de la France est menacée d'aridité d'ici à 2100

En raison du changement climatique, « les paysages verdoyants de la moitié sud de la France pourraient se transformer en montagnes désertiques d'ici à 2100 », alerte l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Les chercheurs français ont contribué à une étude internationale publiée, ce 14 février, dans la revue Science. Les scientifiques montrent que l'aridité croissante, due au changement climatique, devrait affecter les écosystèmes dans les zones arides mondiales qui couvrent actuellement 41 % de la planète.

« L'aridité croissante pourrait impacter le fonctionnement des écosystèmes de manière brusque et accélérée si certains seuils d'aridité sont franchis. Ces effets de seuils entraînent une chute irrémédiable du fonctionnement des écosystèmes, telle qu'une chute de fertilité de sols, l'augmentation de l'érosion et une baisse de la production de nourriture et de biomasse », prévient l'Inrae. Plus de 20 % des terres émergées de la planète pourraient franchir un ou plusieurs des seuils identifiés par cette étude, d'ici 2100, en raison du changement climatique. Le bassin méditerranéen, dont la moitié sud de la France, pourrait être particulièrement touché.

Les résultats de cette étude « doivent permettre de mieux anticiper les impacts du changement climatique sur les écosystèmes terrestres, et ainsi établir des mesures d'adaptation et d'atténuation appropriées », souligne l'Inrae.