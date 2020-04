L'Ademe change de signature

L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) change de signature et devient l'Agence de la transition écologique. Un changement discret qui s'accompagne d'un nouveau visuel mais qui ne modifie pas le champ d'action de l'Agence. Cette nouvelle griffe est surtout l'occasion de mieux refléter ce périmètre qui a fortement évolué depuis sa création, il y a trente ans : « Les enjeux de société ont évolué et les missions de l'Ademe avec. Elles sont aujourd'hui nombreuses et concernent tous les domaines de la transition écologique, de l'économie circulaire à la pollution de l'air, en passant par l'urbanisme. Il était temps d'actualiser cette signature afin qu'elle soit plus en phase avec les réalités de terrain », explique Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'Ademe.

Au cours des dernières années, et au fil des lois environnementales, les missions de l'Ademe ont en effet été élargies. Dernier exemple en date : la loi économie circulaire lui confie désormais la supervision des filières REP (Responsabilité élargie du producteur). De missions au départ plutôt techniques, le rôle de l'Ademe a aussi évolué vers des expertises plus sociologiques, un élément déterminant de la transition écologique.