Avec la signature de cette convention, l'Etat et les trois établissements publics affirment donner la priorité au transport fluvial pour l'évacuation des déblais de chantier ainsi que pour l'approvisionnement des matériaux de construction du village Olympique. En ayant recours au transport fluvial, les futurs installations situées en bordure de Seine sur les communes de Saint-Denis, l'île-Saint-Denis et Saint-Ouen, se veulent exemplaires en permettant d'éviter plus de 50 000 camions sur les routes.

« Une barge peut contenir l'équivalent en poids de 150 camions. Par ailleurs les problématiques de congestion sont moindres sur la voie d'eau qui a des réserves de capacité importantes » , selon Thierry Guimbaud, Directeur général des Voies Navigables de France.