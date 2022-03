Chasse et biodiversité : trois associations déposent deux recours contre l'écocontribution

La puissance et l'efficacité du lobbying des chasseurs sont de toute évidence redoutables. Il faut dire qu'il y a une bonne dose d'entrisme, nombre de grands décideurs et hauts fonctionnaires d’État appréciant ce contact rugueux et dominateur avec la nature, tout comme les rencontres entre amis choisis et les petits arrangements que cela occasionne.

Quoiqu'il en soit, on constate qu'il y a réellement deux poids deux mesures entre la façon ultra rigoriste dont les fonds publics sont alloués aux associations de protection de la nature et la grande souplesse et les largesses dès lors qu'ils s'agit de distribuer des enveloppes à des lobbies bien établis comme les fédés de chasse. Cela n'est ni plus ni moins que du détournement de fonds publics, dont on nous rabâche pourtant jusqu'à la nausée qu'ils sont rares. Tout cela est scandaleux et écœurant !

Pégase | 08 mars 2022 à 17h30