La chasse à la glu définitivement hors jeu

En mars dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait porté un sérieux coup à la chasse à la glu. Par trois arrêts du 28 juin 2021, le Conseil d'État apporte le coup de grâce à cette chasse traditionnelle.

Faisant application de la décision de la juridiction européenne, la Haute juridiction française annule les arrêtés ministériels qui autorisaient l'emploi de gluaux pour la capture des grives et des merles pour les saisons de chasse 2018-2019 et 2019-2020. La ministre de la Transition écologique n'a pas démontré l'absence d'autres solutions satisfaisantes. Elle n'a pu non plus démontrer que les prises accessoires ne concernaient qu'un faible nombre d'oiseaux, ni que les dommages causés aux oiseaux non ciblés étaient négligeables. En outre, le seul objectif de préserver les chasses traditionnelles ne suffit pas à justifier une dérogation, juge le Conseil d'État.

Ces décisions ont été rendues sur la requête de l'association One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui demandaient l'interdiction de ce mode de chasse, tandis que la Fédération nationale des chasseurs (FNC) réclamait son maintien. En août 2020, le Gouvernement avait en effet suspendu la chasse à la glu dans l'attente de la décision du Conseil d'État. « Cette pratique odieuse et non sélective dont furent victimes des milliers d'oiseaux chaque année (quelques 40 000 oiseaux), et qui laisse libre cours à tous les trafics est définitivement abolie. Plus aucun gouvernement français ne pourra désormais utiliser le levier des dérogations pour contourner la directive européenne de protection des oiseaux », se félicite la LPO dans un communiqué.

Avant la suspension d'août 2020, la chasse à la glu était encore pratiquée dans cinq départements du sud-est de la France : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var. Ce mode de chasse consiste à enduire de glu des baguettes afin de capturer des oiseaux vivants qui serviront d'appelants pour tirer les oiseaux attirés par leur chant.