Alouettes, vanneaux, grives, merles noirs : la chasse traditionnelle renouvelée dans plusieurs départements

Ce mercredi 2 septembre, le ministère de la Transition écologique a publié au Journal officiel plusieurs arrêtés qui fixent des quotas de chasse pour les alouettes des champs, les merles noirs et les grives ainsi que les vanneaux et les pluviers dorés dans plusieurs départements. Ces arrêtés maintiennent les quotas de chasse pour chaque espèce pour la saison 2020-2021 et réglementent les chasses traditionnelles. Ainsi, quatre arrêtés définissent les quotas de prélèvement des alouettes des champs autorisés pour la saison 2020-2021, à l'aide de pantes et de matoles dans quatre départements : Gironde (38 600 captures maximum), Landes (61 600 captures), Lot-et-Garonne (4 100 captures) et Pyrénées-Atlantiques (2 200 captures).

Fin août, la ministre Barbara Pompili a annoncé la suspension de la chasse à la glu des grives et des merles noirs qui devait être pratiquée, pour la campagne 2020-2021, en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). En revanche, la chasse des merles noirs et des grives, à l'aide de tenderies, est maintenue dans les Ardennes pour la saison 2020-2021. Le nombre de captures est fixé à 5 800 espèces dans ce département. Un autre arrêté autorise la capture de 1 200 vanneaux et 30 pluviers dorés au moyen de filets dans les Ardennes.

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) déplore la « pérennisation » des piégeages avec des filets et des matoles dans le Sud-Ouest de la France. Après la suspension du piégeage à la glu, l'association espère les faire « enfin interdire grâce à l'ouverture d'une infraction contre la France par la Commission européenne ». La LPO fustige aussi le prélèvement autorisé de 17 460 tourterelles des bois pour la saison de chasse 2020-2021.