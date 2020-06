L'État prévoit de suspendre la chasse au courlis cendré jusqu'au 30 juillet 2021

Le 26 juin, le ministère de la Transition écologique a ouvert une consultation publique, jusqu'au 17 juillet, sur un projet d'arrêté qui prévoit de suspendre la chasse du courlis cendré pour la saison 2020-2021, soit jusqu'au 30 juillet 2021. En suspendant en référé l'arrêté d'ouverture de la chasse de l'espèce, pris en 2019, le Conseil d'État a considéré « que la gestion adaptative de cette espèce n'était pas encore mise en œuvre », souligne le ministère. Il estime que la chasse au courlis cendré ne peut pas être ouverte en France métropolitaine, tant que le plan international de gestion adaptative des prélèvements n'est pas mis en place au niveau européen. À ce jour, cette consultation a déjà reçu plus de 900 contributions.

En revanche, le ministère de la Transition écologique concerte aussi le public, jusqu'au 17 juillet, sur plusieurs projets d'arrêtés qui fixent des quotas de chasse pour les alouettes des champs, les merles noirs et les grives ainsi que les vanneaux et les pluviers dorés dans plusieurs départements français. Ces arrêtés maintiennent les quotas de chasse pour chaque espèce pour la saison 2020-2021, et réglementent les chasses traditionnelles. Ils autorisent la chasse des alouettes des champs en Nouvelle Aquitaine à l'aide de pantes et de matoles ; au moyen de gluaux pour la chasse des grives et des merles noirs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à l'aide de filets et de tenderies pour la chasse des vanneaux, des pluviers dorés, des merles noirs et des grives dans les Ardennes.