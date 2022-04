Chauffage au bois : bientôt de nouvelles consignes pour limiter la pollution de l'air

Afin de limiter l'émission de polluants lors de l'utilisation d'un combustible de chauffage au bois (bûche ou granulé), de nouvelles mentions vont bientôt apparaitre sur les étiquettes des produits.

Conformément au plan d'action « chauffage au bois », dévoilé par le gouvernement en juillet dernier, et en application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, le ministère de la Transition écologique vient de publier un décret et un arrêté en ce sens. Sachant que le taux d'humidité est un facteur important pour la qualité de la combustion et la limitation des polluants, le décret impose l'affichage de nouvelles informations concernant les conditions de stockage et d'utilisation des combustibles : taux d'humidité, nécessité ou non de séchage, recommandations pour les bûches (dimensionnement, écorçage, techniques d'allumage, protection vis-à-vis de l'humidité), prescriptions de stockage. L'entrée en vigueur de ce texte est prévue pour le 1er septembre 2022.

L'arrêté complémentaire fixe, quant à lui, les critères techniques que doivent respecter certaines catégories de combustibles solides pour être mis sur le marché : taux d'humidité maximal du bois d'allumage (15 %), des bûches vendues en petite quantité (23 %) et des granulés (10 %). L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue pour le 1er septembre 2023.