Un chèque énergie pour les foyers modestes se chauffant au bois

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, a confirmé, dans les pages du Parisien, le 26 novembre, la mise en place d'un chèque énergie spécifique au bois. Son montant devrait varier de 50 à 200 euros et il bénéficiera à 2,6 millions de foyers. Cette aide exceptionnelle vise à compenser la forte hausse des prix du bois en un an : + 30 % pour les bûches et + 100 % pour les granulés.

Un guichet devrait être ouvert, le 22 décembre, pour en bénéficier. Cette aide sera conditionnée aux ressources du foyer. Une aide similaire a déjà été mise en place pour les Français se chauffant au fioul.