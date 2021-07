Textiles usagés : Refashion annonce une collecte en baisse de 20 % en 2020

En 2020, la collecte de textiles usagés a atteint 204 291 tonnes, en chute de 20 % sur un an, annonce Refashion, l'éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles d'habillement, le linge de maison et les chaussures. « La crise sanitaire a paralysé pendant plusieurs semaines les activités des acteurs de "l'aval" », explique Refashion, évoquant les perturbations de collecte des points d'apport volontaire, le ralentissement des activités de tri, ainsi que l'arrêt des exportations vers l'Inde, le Pakistan, la Tunisie, ou encore l'Afrique sub-saharienne.

La collecte 2020 correspond à 39 % des volumes de textiles vendus en 2020 (517 400 tonnes, en baisse de 130 000 tonnes). Ce taux de collecte progresse d'un point.

Au total, 156 000 tonnes ont été triées par les opérateurs en contrat avec l'éco-organisme (une part de la collecte est cédée à des opérateurs non conventionnés, une part est écrémée et une dernière part relève de déchets de collecte). Sur cette portion triée, 56,5 % sont réutilisés, essentiellement à l'étranger, 33,3 % sont recyclés, 9,1 % sont valorisés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR), 0,7 % est valorisé énergétiquement et 0,4 % est éliminé.