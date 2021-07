Piles et batteries : Screlec affiche une collecte en baisse de près de 10 % en 2020

En 2020, Screlec a collecté 5 121 tonnes de piles et batteries usagées, un volume en baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente (5 682 tonnes). Le taux de collecte atteint 41,9 % des mises sur le marché, contre 49 % un an plus tôt, indique l'éco-organisme en charge, avec son homologue Corepile, de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les piles et accumulateurs. L'éco-organisme, qui est aussi agréé pour les cartouches d'impression, annonce en avoir collecté 1 163 tonnes, soit l'équivalent de 112,5 % des ventes.

Parallèlement, les ventes de piles, batteries et accumulateurs des 901 adhérents de Screlec poursuivent leur progression avec 12 986 tonnes mises en marché en 2020, soit 8,6 % de plus qu'en 2019. L'éco-organisme fait notamment état de l'envolée des ventes de batteries incorporées dans les équipements d'entretien de la maison (+63 %), de bricolage et jardinage (+22 %) et de bien-être (+113 %).

Enfin, Screlec fait le point sur la filière volontaire E-Mobilité lancée en 2019 avec la Fédération des professionnels de la micro-mobilité (FPMM) et Ecologic, son homologue agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Elle compte dix adhérents, responsables de la mise sur le marché de 640 000 trottinettes électriques en 2020 (soit 69 % du marché). La collecte s'est élevée à 20 tonnes de batteries en 2020, contre une première estimation à 30 tonnes en octobre 2020.