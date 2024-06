La collecte des panneaux photovoltaïques usagés bondit en 2023

La collecte de panneaux photovoltaïques a progressé de 35 % en 2023. Pour autant, 40 % du gisement échappent à Soren. Côté traitement, l'éco-organisme compte sur la vente des matières pour accompagner la construction d'une filière de recyclage robuste.

En 2023, 5 207 tonnes de panneaux solaires usagés ont été collectées, en hausse de 35 % sur un an (3 848 tonnes en 2022), rapporte Soren. L'éco-organisme chargé des panneaux photovoltaïques dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) couvrant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) efface le record précédent de 2019 (4 800 tonnes).

Cette collecte provient pour 4 431 tonnes de la France métropolitaine, dont 1 661 tonnes pour la seule région Occitanie, et pour 775 tonnes des régions françaises d'outre-mer. Par ailleurs, 4 804 tonnes ont été collectées sur site et 403 tonnes proviennent d'un point apport volontaire.

Malgré ces bons chiffres, l'objectif de collecte de 85 % du gisement fixé dans le cahier des charges de la filière n'est pas atteint. Comme ses homologues de la REP DEEE, l'éco-organisme pointe du doigt la concurrence d'acteurs à la limite de la légalité. En l'occurrence, il déplore qu'environ 40 % des panneaux désinstallés en France sont exportés vers des pays en développement, pour y être réemployés sans garanties (notamment concernant les risques électriques). Cette collecte hors filière joue sur deux atouts : elle intervient souvent plus rapidement que Soren et accepte de racheter les panneaux récupérés.

8,3 millions d'euros C'est le montant des écocontributions collecté par Soren en 2023. Du côté des mises en marché, l'éco-organisme enregistre là-aussi un nouveau record, avec quelque 5,9 gigawatts (GW) en 2023, soit l'équivalent de 320 000 tonnes, contre 4 GW l'année précédente. Porté par la croissance du secteur, Soren enregistre désormais 461 adhérents producteurs (contre 395 en 2022) et a collecté 8,3 millions d'euros d'écocontributions. Ces mises en marché se traduiront par une hausse future des volumes à collecter : 40 000 tonnes en 2030 et 300 000 tonnes en 2050, selon les projections de l'éco-organisme. En attendant, Soren provisionne d'importantes sommes. Il dispose d'un matelas de 25 millions d'euros qui a rapporté un peu plus de 650 000 euros de revenus en 2023.

Structurer le recyclage

Au-delà de la collecte, l'enjeu pour Soren est d'accompagner le développement et la structuration de la filière française du recyclage des panneaux solaires. La chaîne commence par la progression des points d'apport volontaire, qui sont au nombre de 276 (contre 231 en 2022). Ensuite, l'essentiel des volumes est recyclé. En 2023, le recyclage concerne 90 % des 3 631 tonnes de panneaux photovoltaïques traités (pour un objectif fixé à 87 % dans le cahier des charges), l'élimination 8,87 % et la valorisation 0,64 %.

S'agissant du recyclage, Soren explique que les revenus tirés de la matière complètent ses recettes à hauteur de 560 000 euros. C'est bien, estime l'éco-organisme, mais pas encore au niveau des revenus tirés de la vente des matières par les autres éco-organismes de la REP DEEE (de l'ordre du tiers de leur budget annuel). Avec l'inauguration du site de l'entreprise Rosi Solar en juin 2023, en Isère, l'éco-organisme compte tirer le meilleur du silicium et de l'argent. Le verre, qui représente 70 % du poids des matières issues du recyclage, ne génère que 10 % des revenus matières de l'éco-organisme, alors que le silicium représente 2,9 % du poids et 40 % des revenus et l'argent 0,08 % du poids et 20 % des recettes. Ces ressources permettent d'envisager la construction d'une industrie de recyclage de portée européenne, espère l'éco-organisme.

Le fonds réemploi doit aussi être mis en place. Soren y consacrera 3 millions d'euros sur la période 2023 à 2027. Les lauréats de l'appel à projets seront connus au cours de l'année 2024.