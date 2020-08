Renouvelables : une progression limitée au regard des objectifs de la PPE

Le bilan 2020 des énergies renouvelables dressé par le ministre de la Transition écologique montre que la plupart des filières ont enregistré une progression modérée, en comparaison des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

L'édition 2020 des chiffres clés des énergies renouvelables, publiée fin juillet par le ministère de la Transition écologique, montrent, qu'en 2019, la plupart des filières n'ont réalisé qu'entre 3 et 15 % de la progression de la production ou de la puissance installée prévue entre 2018 et 2023 dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

L'éolien terrestre a réalisé 15 % de son objectif, le biogaz injecté dans le réseau 9 %, le photovoltaïque 8 %, la biomasse et le solaire thermique 3 % chacun. Deux filières tirent leur épingle du jeu : l'électricité produite à partir de la méthanisation, qui a réalisé 36 % de son objectif, et les pompes à chaleurs, avec 31 % de l'objectif atteint. Quant à l'éolien en mer, il n'a toujours pas démarré, alors que la PPE prévoit que la capacité installée atteigne 2,4 gigawatts (GW) en 2023. Le premier parc offshore devrait être inauguré en 2022, au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Du côté de la consommation d'énergies renouvelables, le retard se confirme par rapport à l'objectif européen de 23 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020. En 2019, la consommation finale brute d'énergies renouvelables a atteint 308,3 térawattheures (TWh), en hausse de 3,3 % sur un an. Cela ne correspond qu'à 17,2 % de la consommation française, un résultat en retrait de près de cinq points par rapport à la trajectoire fixée par les pouvoirs publics en vue d'atteindre l'objectif européen. Dans le détail, la consommation de chaleur renouvelable s'établit à 157,8 TWh (+3,1 %), celle d'électricité verte à 113,3 % (+4,1 %) et celle d'agrocarburants à 37,2 TWh (+1,8%).

Éolien et photovoltaïque marquent le pas

Concernant les différentes filières, on peut retenir les difficultés persistantes rencontrées par la filière éolienne qui, pour la deuxième année consécutive, voit reculer la puissance annuelle raccordée. En 2019, les nouveaux parcs totalisent 1,4 GW, en baisse de 11 % sur un an. En 2017, année record, près de 1,8 GW avait été installés. Actuellement, 16,5 GW d'éolien sont installés, alors que la PPE fixe une progression de 15,2 GW à 24,1 GW en cinq ans. Si les nouvelles installations fléchissent, la production d'électricité éolienne se porte bien, grâce aux conditions météorologiques « très favorables ». Elle atteint 34,6 TWh, en hausse de 21 %.

Pour la troisième année consécutive, les nouvelles installations photovoltaïques s'établissent à quelque 900 mégawatts. Ces volumes semblent maigres au regard de l'objectif inscrit dans la PPE : la capacité installée doit passer de 8,4 GW en 2018 à 20,1 GW en 2023. En 2019, la production solaire s'est élevée à 11,4 TWh, en hausse de 7,5 % par rapport à 2018.

L'énergie hydraulique, qui représente 51 % de l'électricité renouvelable française, a produit 60,3 TWh. Cette production, très dépendante de la pluviométrie, varie généralement entre 50 TWh (en 2017) et 72 TWh (2013), rappelle le ministère.

La méthanisation enregistre en 2019 une progression notable de l'injection de biométhane au réseau : 1,2 TWh ont été injectés, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à l'année précédente. « Fin 2019, 123 installations d'une capacité totale de 2,2 TWh par an sont en service, tandis que 1 085 projets supplémentaires, représentant une capacité de près de 24 TWh/an, sont en cours de développement », précise le ministère. Pour autant, le biogaz sert encore majoritairement à produire de la chaleur (4 TWh, soit 46 % de l'énergie produite à partir de biogaz) et de l'électricité (2,6 TWh, soit 38 % de l'énergie produite).

La consommation de bioéthanol bondit

S'agissant de la production de chaleur, la biomasse reste de loin la première source renouvelable. Associée à la valorisation des déchets, la consommation s'est établie à 114,9 TWh en 2019, en progression de 0,9 %. Suivent les pompes à chaleur dont la production d'énergie fait un bond de 12 %, à 33,9 TWh.

Quant à la filière solaire thermique, sa production s'élève à 2,2 TWh, en progression de 3,4 % par rapport à 2018. Elle est « particulièrement développée dans les DOM (notamment à La Réunion), la filière y représente les deux tiers des énergies renouvelables consommées pour produire de la chaleur, contre moins de 1 % en métropole ». Ces départements concentrent 63 % des nouvelles surfaces installées.

En 2018, la géothermie a produit 1,9 TWh de chaleur, essentiellement en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine. La production d'électricité, issue de la géothermie profonde, s'élève à 0,1 TWh avec la centrale de Bouillante (Guadeloupe) et l'expérimentation à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin).

Enfin, les biocarburants représentent 9,6 % de la production primaire d'énergies renouvelables en France. Avec 29,6 TWh, le biodiesel représente environ 81 % de la consommation de biocarburants, mais ce volume diminue légèrement depuis 2017. En revanche, la consommation de bioéthanol progresse de 19 % à 7,6 TWh.