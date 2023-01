Depuis le 1er janvier 2023, Christophe Rodriguez est le nouveau directeur général de l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb).

Depuis 2020, Christophe Rodriguez était le directeur général adjoint de l'Ifpeb. Il succède désormais à Cédric Borel au poste de directeur général.

En 2023, le nouveau directeur général souhaite favoriser les rénovations globales et la sortie des énergies carbonées des bâtiments existants tertiaires et résidentiels, ou encore accélérer les démarches de sobriété et de frugalité du parc existant. L'Ifpeb veut aussi promouvoir une nouvelle norme bas carbone des bâtiments à l'échelle européenne.

« Les meilleures stratégies naissent dans l'effort, aux côtés d'acteurs privés et publics désireux de transformer leur métier en s'appuyant sur l'expérimentation. L'Ifpeb et ses membres ont pu formuler un chemin opérationnel concret pour aller vers la neutralité carbone. En nous nourrissant des pratiques exemplaires observées sur le terrain, nous porterons au débat public des axes de généralisation pour une transition environnementale ambitieuse, réaliste et soutenable », déclare Christophe Rodriguez.

Auparavant, Christophe Rodriguez avait déjà exercé des postes à responsabilités dans le domaine de l'ingénierie sur les premiers grands contrats de performance énergétique en France. Il a notamment contribué au développement du premier double smart grid thermique et électrique (Nanterre Cœur Université, Bouygues Immobilier).