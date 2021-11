Citeo lance un comité technique pour identifier les emballages qui perturbent le tri

Lundi 22 novembre, Citeo a annoncé le lancement d'un comité technique sur le comportement des emballages en centre de tri. Avec ce comité, l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers compte mieux évaluer la compatibilité des emballages avec les contraintes de ces installations. L'objectif étant d'alimenter les démarches d'écoconception des emballages pour assurer leur recyclabilité.

Ce comité a vocation à regrouper « l'ensemble des acteurs du secteur », explique Citeo, précisant que les opérateurs de tri Derichebourg Environnement et Schroll, ainsi que les fabricants de tri optique Pellenc et Tomra l'ont déjà rejoint.

Identifier les perturbateurs de tri

En 2022, les travaux du comité débuteront par l'identification des perturbateurs de tri. Plusieurs aspects seront étudiés : les surfaces réfléchissantes et/ou métallisées sur emballage carton et plastique ; les emballages bifaces, comme un pot en plastique avec une couverture en carton ; la présence d'aluminium ou d'acier dans les emballages plastique et carton ; et la taille des emballages.

Cette démarche répond à l'extension des consignes de tri qui a entraîné une diversification des emballages entrant dans les centres de tri, en particulier des emballages plastique. Depuis 2020, Citeo étudie le comportement de certains de ces nouveaux emballages en centre de tri. « À date, une trentaine d'emballages a été testée et plusieurs emballages problématiques identifiés », explique l'éco-organisme, qui souhaite élargir ses travaux pour mieux appréhender les particularités des emballages et des centres de tri.