Citeo, Eco-Mobilier, GRTGaz et le Syctom s'associent pour décarboner le gaz grâce aux déchets

Ce jeudi 31 mars, Citeo, un éco-organisme des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers et des papiers, Eco-Mobilier, un éco-organisme de la filière REP couvrant les déchets d'éléments d'ameublement (DEA), le gestionnaire de réseau GRTgaz et le Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (Syctom) francilien ont annoncé le lancement d'une « initiative commune pour accélérer l'industrialisation des projets de valorisation des déchets résiduels en gaz renouvelable et bas carbone ».

Les prestations et leur mise en œuvre seront définies « dans les prochains mois ». « Les partenaires se donnent jusqu'en 2023 pour conforter leurs hypothèses et confirmer [la] faisabilité » de leur stratégie de décarbonation du gaz grâce aux déchets.

Partager leur expérience

Les quatre partenaires ont signé un protocole d'accord afin de partager leur expérience de la valorisation des déchets résiduels. Ils entendent travailler notamment sur la valorisation des bois adjuvantés, des combustibles solides de récupération (CSR), des refus de tri des emballages et papiers et des boues de stations d'épuration et d'industrie.

Ils estiment que la valorisation sous forme de gaz de ces déchets « crée, de fait, une nouvelle strate dans la pyramide de la hiérarchie des modes de traitement des déchets en permettant à la fois leur valorisation sous forme d'énergie (…) et leur valorisation matière ». S'agissant de cette dernière, les partenaires mettent en avant l'emploi de gaz, comme matière première, par l'industrie chimique.

Les signataires veulent partager leur expertise avec trois catégories d'acteurs : les collectivités et syndicats chargés de la gestion des déchets (et plus généralement à tous les acteurs qui disposent d'un gisement de déchets) ; les développeurs de technologies (du prétraitement des déchets à la production et la valorisation de méthane de synthèse) ; et les porteurs de projets de production (des bureaux d'études aux architectes).

Leur offre de service devrait aider les acteurs à évaluer les gisements disponibles, accompagner le développement des projets et favoriser l'industrialisation des technologies.