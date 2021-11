Citeo propose une méthode de réduction des emballages

Le 26 novembre, Citeo a présenté une méthode pour accompagner la réduction des emballages à usage unique. Avec cet outil, appelé Less, l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers propose d'« accompagner ses clients dans l'atteinte des objectifs fixés par le décret relatif à la réduction, au réemploi et au recyclage (décret 3R) des emballages ».

Pour rappel, la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) vise la fin des emballages plastique à usage unique d'ici à 2040. Le décret 3R prévoit, pour sa part, une réduction de 20 %, entre 2018 et 2025, des emballages en plastique à usage unique (réduction calculée sur la base du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique), ainsi que la fin en 2025 des emballages plastique jetables « inutiles ».

Avec Less, Citeo propose aux metteurs en marché six étapes pour « limiter au maximum la quantité de matières premières utilisées (…) tout en évitant que l'impact global du nouvel emballage soit supérieur à sa version antérieure ».

Les deux premières étapes consistent à identifier les unités de l'emballage et les fonctionnalités associées, puis à vérifier leur acceptabilité au regard de la loi Agec. Citeo propose ensuite de « challenger les fonctionnalités vis-à-vis de leurs impacts environnementaux ». Après intervient l'étape de réduction du nombre d'unités d'emballage. Enfin les deux dernières étapes visent à optimiser l'emballage restant : en concentrant et réduisant le vide et la surface et en réduisant son épaisseur.