Antoine Fiévet est le nouveau président de Citeo, l'éco-organisme en charge des REP emballages ménagers et papiers-cartons.

Le 1er juillet, Antoine Fiévet, président-directeur général du groupe Bel, a débuté son mandat de quatre ans en tant que président du conseil d'administration de Citeo. Il succède à Philippe-Loïc Jacob, président depuis 2009 de l'éco-organisme en charge des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers et les papiers et cartons. Après trois mandats successifs, Philippe-Loïc Jacob ne s'est pas représenté. Sa présidence a notamment été marquée par la fusion entre Eco-Emballages et Ecofolio qui a donné naissance à Citeo.

Après avoir débuté sa carrière dans des sociétés de communication et d'édition, Antoine Fiévet rejoint en 2001 Unibel. Jusqu'en 2009, il préside le directoire et le comité d'orientations stratégiques du groupe agroalimentaire spécialisé dans la production de fromages en portions individuelles, dont il est associé-gérant. Il siège aussi au conseil d'administration de Bel. Il devient ensuite président-directeur général du groupe familial fondé par son arrière-grand-père.