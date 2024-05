Le Citepa réévalue les émissions françaises de gaz à effet de serre pour l'année 2023

D'après une nouvelle estimation du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), la France aurait davantage réduit ses émissions de gaz à effet de serre en 2023 qu'escompté auparavant : une baisse de 5,8 % (hors puits de carbone) par rapport à l'année précédente, contre 4,8 % calculés une première fois en mars dernier. Une nouvelle que le Premier ministre, Gabriel Attal, s'est empressé de qualifier « d'historique » et de considérer comme une preuve que « l'écologie à la française » porté par son Gouvernement « paie ». Le Citepa a néanmoins tenu à nuancer.

« L'amélioration, la mise à jour et affinements de plusieurs indicateurs, en particulier pour le transport aérien, l'industrie chimique, l'agriculture et la production d'électricité, pour la publication du rapport Secten explique ce résultat différent, plus précis, mais qui restera à consolider en 2025 pour l'année 2023 », explique l'association mandatée dans ce domaine par le ministère de la Transition écologique, insistant sur le fait qu'il s'agit d'une préestimation « mise à jour » et non d'un résultat définitif. Le Citepa en donnera plus de détails le 19 juin dans son rapport annuel « Secten », mais offre déjà plusieurs clés de compréhension.

2 e) émis en valeur « brute » en 2023 (contre 384,5 MtCO 2 e avant mise à jour), la France a respecté l'objectif de l'actuelle Stratégie nationale bas carbone (SNBC2) de 422 MtCO 2 e/an pour la période 2019-2023. En revanche, pour cette même période, « en comptant l'utilisation des terres et les changements d'affectation des terres et des forêts (UTCATF), (ce budget) n'est pas respecté : une moyenne observée de 380 MtCO 2 e/an contre un objectif de 379 MtCO 2 e/an, soit un dépassement de 1,4 MtCO 2 e/an ». Et ce, bien que les données relatives à l'UTCATF pour 2023 « ne sont pas encore préestimées spécifiquement, faute d'indicateurs fiables », précise le Citepa.

Enfin, le centre précise qu'il ne s'agit pas d'une baisse record – quoique la préestimation du total des émissions pour 2023 reste sous la barre du niveau minimum record de 2020, dû à l'effet de la crise sanitaire du Covid-19. En 2014, un hiver très doux par rapport à l'année précédente avait par exemple permis d'enregistrer une baisse de 6,6 %. Cela étant, le Citepa admet observer, avec 2023, « une situation inédite où tous les grands secteurs émetteurs participent à une baisse des émissions, dans un contexte particulier (inflation, reprise de production nucléaire, etc.), mais sans crise économique majeure ».