Claude Gaillard est président du comité de bassin Rhin-Meuse depuis 1995. Il entame un nouveau mandat de trois ans.

Claude Gaillard a été réélu pour un nouveau mandat. À la présidence du comité du bassin Rhin-Meuse depuis 1995, il a été reconduit dans ses fonctions avec 90 % des voix contre 10 % d'abstentions. Tout le long de son parcours, ce dernier a également exercé des mandats locaux, puis nationaux notamment en qualité de conseiller du Premier ministre pour les affaires parlementaires et les relations avec les élus de 2008 à 2011.

Parmi les chantiers, le comité de bassin doit notamment poursuivre le processus d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). La prochaine étape est la consultation publique normalement prévue du 1er mars au 1er septembre 2021.

Cette élection s'est également accompagnée du renouvellement de la composition du comité de bassin conformément au rééquilibrage demandé par la loi biodiversité et les règles de parité exigée par la loi d'accélération et simplification de l'action publique de 2020. « Toutes les catégories d'usagers de l'eau sont représentées avec également une approche globale et équilibrée des territoires, a indiqué Claude Gaillard. Dans notre hémicycle, je suis attaché à ce que chacun puisse s'exprimer en toute liberté. Nous sommes un lieu privilégié de débat, de concertation et de travail collectif ».

Un quatrième collège fait désormais son apparition : le collège des usagers est en effet scindé en deux collèges : d'une part, des représentants des usagers non économiques de l'eau et, de l'autre, des représentants des usagers économiques.

Pour l'instant les 21 membres des collèges comportent neuf femmes (le décret est toujours en cours concernant le collège des services de l'État).