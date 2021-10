Climat : la concentation de CO2 dans l'atmosphère atteint 413,2 ppm

Les années se succèdent et se ressemblent : une nouvelle fois, la concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère a atteint un record en 2020, alerte l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le taux de progression annuel s'établit 2,5 parties par million (ppm) et dépasse donc le taux moyen de 2,4 ppm enregistré sur la période 2011-2020. « Le ralentissement de l'économie imposé par la Covid-19 n'a pas eu d'incidence perceptible sur le niveau et la progression des GES dans l'atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions », constate l'OMM.

L'an dernier, la concentration de CO 2 s'est établie à 413,2 ppm en 2020, soit une progression de 49 % par rapport au niveau préindustriel (278 ppm). L'OMM rappelle que la barre des 400 ppm avait été franchie en 2015. Les concentrations de méthane (CH 4 ) et de protoxyde d'azote (N 2 O) ont progressé de 162 % et de 23 %, par rapport aux niveaux de 1750.