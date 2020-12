Climat : la production de fossiles doit baisser de 6 % par an d'ici 2030

Les niveaux de production de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) planifiés à l'échelle mondiale sont à la hausse pour la prochaine décennie (+2 % par an) alors que, pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, cette production devrait baisser de 6 % par an. C'est le constat dressé par une étude publiée par les Nations unies et réalisée par l'Institut pour l'environnement de (SEI), l'Institut international pour le développement durable (IISD), l'institut de développement d'outre-mer, le think thank E3G et le programme des Nations unies pour l'environnement (Unep). Dans le détail, la production de charbon devrait baisser chaque année de 11 %, celle de pétrole de 4 % et celle de gaz de 3 % pour être en cohérence avec la trajectoire de 1,5°C.

En 2030, selon les prévisions, la production atteindrait le double de ce qu'elle devrait être pour respecter l'Accord de Paris. Les auteurs appellent les États à saisir l'occasion des plans de relance post-Covid pour inverser la tendance. Or, aujourd'hui, les pays du G20 ont engagé 206 milliards de dollars (US) pour la production de combustibles et les activités connexes, contre 136 milliards de dollars pour les énergies propres.