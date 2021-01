Aléas climatiques : une aide pour protéger les cultures

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a lancé, pour 2021 et 2022, une aide à l'acquisition de dispositifs de protection des cultures contre les aléas climatiques (sécheresse, grêle, gel, vent…), amenés à être plus nombreux et plus intenses avec le changement climatique.

« Les agriculteurs doivent investir dans des dispositifs de protection, en particulier dans les filières arboricoles et viticoles, où le coût important du capital constitué par l'outil de production rend les offres assurantielles particulièrement onéreuses », explique le ministère de l'Agriculture.

L'enveloppe consacrée à cette mesure est de 100 millions d'euros. Le montant de l'aide à l'investissement est fixé à 30 % du coût hors taxe des équipements.