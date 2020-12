Climat : l'Union européenne a déposé ses nouveaux engagements pour 2030 et 2050

Le 18 décembre, l'Union européenne et les 27 États-membres ont soumis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) leurs nouveaux plans d'action climatique, appelés « contributions nationales déterminées (CDN ou NDC) » au titre de l'Accord de Paris.

Le 11 décembre, le Conseil européen a adopté un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'UE d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (contre -40% précédemment), afin d'atteindre en 2050 la neutralité carbone.

Parallèlement, les négociations relatives à la législation européenne sur le climat se poursuivent entre les colégislateurs. « La législation sur le climat inscrit l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 et l'objectif européen à l'horizon 2030 dans le droit contraignant de l'UE », souligne la Commission européenne.

« Notre nouvelle CDN est une étape nécessaire pour accélérer les efforts de décarbonation à la lumière de l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Cette nouvelle CDN ambitieuse réaffirme la volonté de l'UE de jouer un rôle moteur mondial en matière de climat et servira d'exemple en incitant nos partenaires internationaux à accroître leurs CDN en amont de la COP 26 de Glasgow l'année prochaine », déclare la Commission dans un communiqué.

L'UE est le troisième plus gros émetteur de GES dans le monde, derrière la Chine et les États-Unis. Le 12 décembre dernier, le Sommet Ambition Climat a réuni 75 chefs d'État et de gouvernement pour les cinq ans de l'Accord de Paris. Outre l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada ou encore la Chine ont également annoncé des objectifs climatiques rehaussés à l'horizon 2030. Le Royaume-Uni a aussi soumis le 12 décembre sa nouvelle NDC.

D'après l'organisme Climate Watch, 52 pays (y compris les 27 pays de l'UE), qui représentent 20,3 % des émissions mondiales, ont à ce jour soumis une nouvelle NDC ou une mise à jour.