Bernard Aulagne a été réélu, le 25 mai, à la présidence de l'association Coénove qui réunit les professionnels de la filière gaz.

Suite à l'assemblée générale de l'association professionnelle Coénove, qui rassemble les acteurs de la filière gaz, le 25 mai, Bernard Aulagne a été réélu à la présidence. Il est donc à la tête de cette association, créée en 2014. Son mandat est renouvelé pour une durée de trois ans. À l'instar de Marion Manyri (Qualigaz) et d'Alain Mille, qui ont été élus vice-présidents, et de Joël Pedessac (Comité français du butane et du propane - CFBP) qui occupe le poste de trésorier.

Coénove promeut « la complémentarité des énergies et la place que l'énergie gaz doit jouer dans la stratégie énergétique de la France ».

« Les chantiers 2020 sont déjà nombreux : préparation de la RE 2020 (réglementation environnementale des bâtiments neufs, ndlr), refonte du DPE (diagnostic de performance énergétique, ndlr), plein déploiement de la rénovation énergétique, place des gaz renouvelables dans le mix… (sont) autant de sujets qui vont occuper les administrateurs élus », a souligné Coénove. « Covid ou non, nous avons toujours été une filière dynamique et volontaire pour avancer dans la voie de la transition énergétique », a déclaré Bernard Aulagne.