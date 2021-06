Piles et accumulateurs : la collecte de Corepile a progressé de 2 % en 2020

En 2020, Corepile a collecté 10 015 tonnes de piles et batteries portables. Ce volume correspond à 500 millions d'unités, explique l'un des deux éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des piles et accumulateurs portables. La collecte est en hausse de 2 % par rapport à celle de 2019. Le taux de collecte affiché par Corepile s'établit à 48,1 %, un chiffre au-dessus de l'objectif de 45 %. Par ailleurs, Corepile a atteint un taux de recyclage global de 78,7 %.

La collecte de l'éco-organisme s'effectue pour 37 % en grandes surfaces alimentaires et pour 35 %, en déchetteries. Suivent « des entreprises, écoles, administrations, hôpitaux et détenteurs professionnels [qui] représente 23% de la collecte ». Les points de collecte en grandes surfaces de bricolage ont permis de capter 5 % des flux.

Parallèlement, les mises sur le marché progressent vigoureusement. En 2020, 22 007 tonnes de piles et accumulateurs ont été vendus. « Cette progression de 7,3 points s'explique par la poursuite des ventes de piles et batteries pendant les périodes de confinement, dans les grandes surfaces alimentaires comme sur internet », explique Corepile.

Corepile signale aussi que le marché de la mobilité électrique a progressé de 29 % en 2020. Une filière, mise en place par l'éco-organisme sur la base du volontariat, compte 73 metteurs sur le marché. « Elle a permis de prendre en charge 63,7 tonnes collectées en 2020 et prévoit de collecter 100 tonnes en 2021 ». Un réseau de collecte est déployé dans « plus de 1 000 » magasins et détaillants de vélos à assistance électrique.