DEEE : ecosystem annonce une collecte en baisse de 2,6 % en 2020

En 2020, ecosystem, l'éco-organisme en charge de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), a collecté 588 322 tonnes d'équipements électriques ménagers usagés, un volume en retrait de 2,6 % par rapport à 2019. Parmi ces DEEE, 4 832 tonnes sont des ampoules, précise ecosystem qui a repris l'activité de Récylum, son homologue précédemment agréé pour les lampes usagées, précise avoir collecté.

Les quelques 590 000 tonnes collectées représentent 139 millions d'équipements, soit environ 82,7 millions d'appareils et 56,5 millions d'ampoules. Ecosystem explique le recul de 2,6 % de la collecte par « la crise sanitaire [qui a] créé une rupture dans le développement de la collecte après plusieurs années de croissance soutenue ». Un rattrapage a été constaté à partir de juin, mais il n'a pas permis de rattraper le retard pris lors du confinement dû à la fermeture des magasins non alimentaires, des déchetteries et à l'arrêt d'activité des réseaux Emmaüs et Envie.

En 2020, le nombre d'équipements électriques et électroniques réemployés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) a atteint 600 000 unités, un chiffre en hausse de près de 4 %. Les acteurs du réemploi ont eu accès à un gisement d'environ 42 000 tonnes issu des dons des particuliers et de la collecte d'ecosystem. « Ces résultats encourageants pour 2020 constituent un socle solide avant le développement du réemploi et de la réutilisation des équipements électriques, qui s'opèrera avec la mise en application des fonds réemploi et réparation, prévus par la loi Agec, en 2022 », estime ecosystem.