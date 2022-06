Piles et batteries : la collecte de Corepile stagne en 2021

En 2021, Corepile a collecté 10 044 tonnes de piles et batteries portables. L'éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des piles et accumulateurs portables (aux côtés de Screlec) affiche une collecte stable par rapport à l'année précédente (10 015 tonnes collectées), alors que les ventes de piles et batteries neuves progressent de 9 %. En conséquence, le taux de collecte recule à 45 %, contre, 47,8 % en 2020. Pour rappel, l'agrément impose un taux de collecte correspondant à 45 % des mises en marché des trois dernières années.

Un point sur la collecte des batteries de vélo électrique

L'éco-organisme a aussi collecté 95 tonnes de batteries de mobilité électrique, soit 35 000 unités. Ce volume progresse de 50 % sur un an. « Les mises sur le marché déclarées par les producteurs fabricants – revendeurs sont en hausse de 32 % pour atteindre près de 2 000 tonnes », précise Corepile, ajoutant que les ventes de vélos électriques et d'engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) ont été multipliées par dix au cours de ces cinq dernières années. Conséquence de cette envolée des ventes : le gisement historique s'élève à des « milliers de tonnes ».

Cette seconde collecte est mise en place dans le cadre d'un accord passé entre l'éco-organisme et l'Union Sport et Cycle, le syndicat des professionnels du cycle, dont l'objectif est d'anticiper l'obligation de collecte qui sera inscrite dans le cadre du nouveau règlement européen en préparation à Bruxelles. « Corepile poursuit trois objectifs, que sont le recrutement des metteurs sur le marché pour le financement de la filière qui est volontaire, l'ouverture de points de collecte et une mission d'information auprès des consommateurs. » Aujourd'hui, le dispositif compte 93 adhérents et 1 756 points de collecte (contre 1 000, en 2020).

Enfin, cette année, Corepile fait le point sur les enjeux liés à la sécurité du gisement. « Pour sécuriser l'ensemble du processus de recyclage : du consommateur jusqu'au centre de recyclage, Corepile a publié huit procédures de sécurité, dédiées à chaque acteur de la chaîne », explique, l'éco-organisme, rappelant que « les piles et batteries ne sont pas des produits comme les autres car ils contiennent de l'énergie qui nécessite des précautions ».