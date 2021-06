Une trentaine d'associations et de syndicats demandent aux ministres de la Santé et de la Transition écologique un calendrier précis et des moyens dédiés à la seconde Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2). Depuis son lancement en septembre 2019, « aucune réunion du comité de suivi de la SNPE 2 n'a eu lieu à ce jour », déplorent les organisations dans leur lettre envoyée ce 25 juin aux ministres. Parmi les signataires, figurent le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, la Confédération syndicale des familles ou encore l'UFC-Que Choisir.

« 2022, c'est aussi l'année de l'échéance de la SNPE 2 et de l'élaboration de la SNPE 3. Des contributions du comité de suivi et des collectivités sont donc nécessaires et urgentes », indiquent les organisations qui demandent « un cap clair » des ministres. « La contamination de la population par les perturbateurs endocriniens est toujours totale. Elle touche en particulier les travailleurs, les professionnels de nombreux secteurs, et surtout les femmes enceintes et les enfants, comme l'ont montré les études menées par Santé publique France (Elfe et Esteban) », soulignent les signataires. « Une SNPE ambitieuse apparaît encore plus nécessaire à la lumière du contexte de la pandémie de Covid, qui a frappé plus particulièrement les personnes atteintes de co-morbidités comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires dont l'occurrence est pour partie liée à l'exposition aux perturbateurs endocriniens ».