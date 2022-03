Le comité de bassin Rhône-Méditerranée adopte son Sdage 2022-2027

Le comité de bassin Rhône-Méditerranée a adopté à l'unanimité son schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), le 18 mars.

Le Sdage fixe pour six ans les orientations de la politique de l'eau afin d'atteindre le bon état de chaque masse d'eau. La date limite pour cet objectif avait été initialement fixée par la directive-cadre sur l'eau (DCE) en 2015, avec toutefois des possibilités de report jusqu'en 2027 ou de dérogations.

Le Sdage pour le bassin Rhône-Méditerranée vise un objectif de près de 67 % des eaux de surface (cours d'eau, lacs, lagunes) en bon état écologique en 2027, le bon état chimique pour 97 % des milieux aquatiques et 88 % des nappes souterraines, ainsi que le bon état quantitatif pour 98 % d'entre elles. Ces derniers chiffres ne seront pas évidents à atteindre, notamment concernant les cours d'eau du bassin. Ceux-ci affichent en effet un recul par rapport à l'état des lieux de 2019. En cause notamment : l'altération de la morphologie et de la continuité écologique, mais aussi des prélèvements d'eau, des atteintes à l'hydrologie et des pollutions d'origine agricole. Un programme de mesures a été établi pour inverser la tendance. Le coût total de ce dernier est estimé à 3,2 milliards d'euros, soit environ 530 millions par an.

« Je me réjouis de cette adoption à l'unanimité du Sdage, car elle est le fruit de riches débats menés depuis plus de deux ans au sein du comité de bassin, comme au niveau local, avec l'ensemble des acteurs concernés, dans un esprit d'écoute mutuelle et de recherche d'équilibre », a réagi Martial Saddier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée.

Un amendement de dernière minute a toutefois failli compromettre le vote à l'unanimité de ce document. « L'amendement voulait faire référence aux conclusions du Varenne agricole de l'eau dans le Sdage, explique Jacques Pulou, pilote du pôle eau et milieux aquatiques de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Après pas mal de tergiversations, nous sommes arrivés à une formulation commune qui ne faisait pas apparaître le Varenne. Cette manœuvre est toutefois à des années-lumière de la forbannerie de la motion votée dans le comité de bassin Adour-Garonne qui était plus provocatrice. » Cette motion – qui introduit notamment les conclusions du Varenne dans le Sdage – a conduit plusieurs membres de ce bassin à s'abstenir ou à voter contre les documents.