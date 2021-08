La Commission européenne valide l'aide d'État pour l'unité CSR Ileva à La Réunion

Le 26 août, la Commission européenne a validé l'aide de l'État octroyée pour la construction d'une unité de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) sur l'île de La Réunion. Le Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva) sera le bénéficiaire de cette aide de 37,4 millions d'euros.

La mise en service de cette installation CSR est prévue au second trimestre 2023. Elle permettra de produire de la chaleur avec le traitement des déchets et de l'électricité pour plus de 10 000 foyers, indique la Commission européenne.

« Ce projet a pour objectif de promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement sur l'île de la Réunion, étant donné que la production de ces installations de cogénération permet des économies d'énergie primaire par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité. Ce projet permettra également d'accroître les taux de recyclage en réduisant en parallèle les déchets municipaux dans les décharges », souligne la Commission.