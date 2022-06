La Commission européenne met en place une alliance de soutien à l'aviation à émissions nulles

La Commission européenne invite constructeurs, compagnies aériennes, aéroports et fournisseurs de carburant à préparer ensemble le futur de l'aviation. Depuis le 24 juin, elle les appelle à rejoindre la nouvelle « Alliance pour une aviation à émissions nulles » (Azea) avant sa première assemblée générale à l'automne prochain.

« Les activités de l'Alliance permettront de mettre en place les conditions-cadres nécessaires à la réussite du déploiement futur d'aéronefs à émissions nulles en Europe », énonce Mariya Gabriel, commissaire européenne chargée de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse. L'Azea a plus exactement pour objectif de « préparer l'écosystème de l'aviation à la mise en service d'aéronefs électriques ou fonctionnant à l'hydrogène ». Cette ambition s'inscrit dans l'engagement, pris en février dernier à Toulouse, des États-membres de l'Union européenne, d'États extérieurs et d'entreprises à viser la neutralité carbone pour le secteur d'ici à 2050. L'Azea estime contribuer à mettre 26 000 aéronefs à émissions nulles sur le marché européen, parmi les 44 000 appareils neufs à venir dans les deux prochaines décennies.

Pour réussir cet investissement de 5 000 milliards d'euros, l'Alliance recensera les obstacles éventuels et élaborera des recommandations pour les surmonter, notamment dans le domaine des besoins en carburant, électricité ou hydrogène. Elle aura également pour but de mettre en place des synergies nécessaires pour faciliter les investissements.