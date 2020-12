La Commission européenne lance un Observatoire pour surveiller la santé des sols

Le 4 décembre, la Commission européenne a lancé l'Observatoire européen des sols. Cette plateforme web de données permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs européens en matière de santé des sols. « Le nouvel Observatoire européen des sols permettra d'enrichir les données existantes et de renforcer la surveillance. Il s'agit d'une première étape concrète vers la mise en œuvre de la mission proposée dans le domaine de la santé des sols et de l'alimentation », a déclaré Mariya Gabriel, commissaire européenne chargée de l'innovation. Cette mission, proposée au titre du programme Horizon Europe, vise l'objectif ambitieux de faire en sorte que 75 % des sols soient sains d'ici à 2030.

L'Observatoire sera géré par le Centre commun de recherches (JRC) de la Commission qui fournit déjà des données sur les sols aux niveaux européen et mondial. À l'heure actuelle, plus de 60% des sols européens seraient dégradés, selon le JRC. « Les pratiques de gestion non durable des sols, la pression démographique croissante, les changements dans les modes de consommation et le changement climatique contribuent tous à la dégradation des sols ».

« L'urgence » de la situation nécessite « un effort coordonné entre les États membres de l'UE, les domaines politiques et les différentes parties prenantes pour inverser la tendance négative actuelle », ajoute le JRC.