Lancement d'une concertation publique sur le mix énergétique de demain

Le gouvernement lance, ce jeudi 20 octobre et jusqu'au 31 décembre, une concertation publique sur l'avenir du mix énergétique français. Cette concertation s'inscrit en amont de la révision de la Stratégie française sur l'énergie et le climat, prévue d'ici à 2024, et de la future loi de programmation, qui déclinera les grands objectifs en matière de politique énergétique et climatique. « Les orientations qui seront exprimées par les citoyens durant la concertation seront importantes, car elles seront versées au débat parlementaire sur la future loi de programmation sur l'énergie et le climat qui sera adoptée en 2023 », précise le communiqué de presse.

Trois grandes questions sont posées au public : comment adapter la consommation pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comment satisfaire les besoins en électricité et en énergie tout en assurant la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et, enfin, comment planifier, mettre en œuvre et financer la transition énergétique.

Une plateforme participative en ligne est ouverte et des réunions seront organisées dans chaque région. « Mi-janvier 2023, un Forum des jeunesses sera organisé pour permettre à 200 jeunes, de 18 à 35 ans, de donner leur avis sur l'avenir énergétique du pays. Cette initiative inédite permettra de donner la parole à ceux qui sont les premiers concernés par les décisions de long terme prises aujourd'hui », indique le communiqué de presse.

Un comité paritaire de quatre garants de la Commission nationale du débat public (CNDP) a été désigné (Floran Augagneur, Ilaria Casillo, Isabelle Jarry et Thierry Lataste).