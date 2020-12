Biodiversité : le Congrès mondial de la nature aura lieu en septembre 2021

Le Congrès mondial de la nature aura lieu à Marseille du 2 au 11 septembre 2021. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le gouvernement français sont en effet tombés d'accord sur ces nouvelles dates après le report, pour cause de pandémie, de la réunion qui devait se dérouler initialement en juin 2020.

Organisé tous les quatre ans, cet événement doit rassembler les quelque 1 400 organisations membres de l'UICN, dont des États, la société civile et des peuples autochtones. Au programme : déterminer les questions les plus urgentes à traiter en matière de conservation de la nature et mettre en œuvre les actions pour y répondre. Début novembre, les membres ont adopté 109 recommandations en vue de préparer le congrès. Dix-neuf autres doivent être débattues ultérieurement.

L'ensemble de ces recommandations contribueront à la définition des objectifs pour la biodiversité à horizon 2030. Ces objectifs doivent être établis lors de la 15e conférence des parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cette conférence, qui doit avoir lieu à Kunming en Chine, a également été repoussée en raison de la crise sanitaire. Elle doit se tenir du 17 au 30 mai 2021.