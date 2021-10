Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies reconnait le droit à un environnement sain

« Nous devons nous appuyer sur cet élan pour dépasser la fausse séparation entre l'action environnementale et la protection des droits de l'homme. Il n'est que trop clair qu'aucun des deux objectifs ne peut être atteint sans l'autre », a déclaré la Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Michelle Bachelet réagissait ainsi à l'adoption, le 8 octobre, par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies d'une résolution reconnaissant le droit de l'homme à un environnement sain.

Cette résolution, proposée par le Costa Rica, les Maldives, le Maroc, la Slovénie et la Suisse, a été adoptée par 42 voix pour, une contre (Russie) et quatre abstentions (Chine, Inde, Japon, Érythrée). La question doit maintenant être soumise à l'assemblée générale des Nations unies pour un examen plus approfondi.

Le texte adopté reconnaît les dommages infligés par les changements climatiques et la destruction de l'environnement à des millions de personnes dans le monde. « Des mesures audacieuses sont maintenant nécessaires pour que cette résolution sur le droit à un environnement sain serve de tremplin pour faire pression en faveur de politiques économiques, sociales et environnementales transformatrices qui protégeront les personnes et la nature », a déclaré Mme Bachelet.

« Même si plus de 150 États reconnaissent déjà ce droit dans leur législation interne, c'est la première fois qu'un texte international le consacre expressément », salue la Global Pact Coalition, qui vise à promouvoir un projet de Pacte mondial pour l'environnement. Un texte qui consacrerait les droits et devoirs des citoyens et des gouvernants en matière d'environnement. Porté à l'ONU par Emmanuel Macron, il a fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en mai 2018 mais les discussions se sont, depuis, enlisées. L'adoption de cette nouvelle résolution pourrait relancer le projet d'adopter un nouveau traité international.