L'Europe planifie l'interdiction du mercure

Le Conseil de l'Union européenne a définitivement entériné la révision du règlement de 2017 encadrant certains usages du mercure. Cette révision a été proposée en mai 2023 par la Commission européenne afin de renforcer les restrictions dans le cadre de son ambition « zéro pollution », ce métal lourd étant considéré comme neurotoxique, néphrotoxique, immunotoxique, génotoxique et perturbateur endocrinien.

Les règles actuelles interdisent déjà l'utilisation des amalgames dentaires pour les mineurs de moins de 15 ans et les femmes enceintes. Les nouvelles règles étendront cette interdiction à tous à partir du 1er janvier 2025. L'exportation d'amalgames dentaires sera également interdite à la même date et l'interdiction de leur fabrication et de leur importation s'appliquera à partir de juillet 2026.



Six nouvelles lampes contenant du mercure seront aussi soumises à une interdiction de fabrication, d'importation et d'exportation à partir du 31 décembre 2025 ou un an après selon leur typologie.

La Commission va désormais se pencher sur les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les émissions de mercure provenant des crématoriums, et proposer des mesures d'ici au décembre 2029.