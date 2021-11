Le Conseil national de l'économie circulaire retient huit thèmes de travail

Le 15 novembre, a été officiellement lancé le Conseil national de l'économie circulaire (Cnec). Un arrêté, publié début novembre, nomme une présidente, Véronique Riotton, députée LREM de Haute-Savoie, et deux vice-présidents, Jean-Michel Buf, maire de Blain et vice-président délégué à l'économie circulaire de la Région Pays de la Loire, et Nathalie Boyer, déléguée générale de l'association Orée.

Cette instance consultative, qui comprend 47 membres répartis en six collèges, prend la suite du Conseil national des déchets (CND), créé en 2001 et remplacé en 2017, de façon informelle, par le Comité de pilotage de la Feuille de route pour l'économie circulaire (Frec). Son domaine de compétence passe des questions relatives aux déchets à « toutes [celles] relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets ».

À l'issue de sa première réunion, le Cnec a constitué des groupes de travail sur huit thématiques : l'avancement de la Frec, de la loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire (Agec) et de la loi Climat et résilience, ainsi que le bilan du CND ; l'économie circulaire et les commandes publique et privée ; la stratégie de réduction, de réutilisation et de réemploi (3R) pour la fin des emballages plastiques à usage unique ; l'empreinte environnementale du numérique ; les nouveaux modèles économiques de l'économie circulaire (réparation, réemploi, économie de la fonctionnalité…) ; le financement et l'innovation ; les consommateurs et l'économie circulaire (responsabilisation et impacts sur les comportements) ; et l'évaluation.