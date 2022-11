Le Conseil national de la refondation abordera trois thèmes sur le logement

Olivier Klein, ministre du Logement, lancera, lundi 28 novembre, le volet « Logement » du Conseil national de la refondation (CNR), à la Maison de l'architecture, à Paris. Il sera coanimé par Véronique Bédague, directrice générale du promoteur immobilier Nexity, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, a annoncé le ministre devant la presse. Le CNR réunira de « grandes associations liées au logement, des associations d'élus, des sociologues, des spécialistes du logement, des promoteurs, l'Union sociale de l'habitat (USH), Action logement, les partenaires sociaux », a énuméré le ministre, avec l'ambition de « loger tous les Français ».

Pendant les trois mois qui viennent, les participants aborderont trois « grandes questions », a précisé Olivier Klein. Tout d'abord, celle du « comment redonner aux Français le pouvoir d'habiter ? », orientée sur les besoins des Français vis-à-vis de leur logement. Cédric van Styvendael, le maire de Villeurbanne, et Serge Contat, directeur général d'Emmaüs Habitat, animeront cette discussion.

Le deuxième point portera sur la façon de « réconcilier les Français avec l'acte de construire », dans un contexte de « crise de l'offre », afin de « donner aux promoteurs et aux constructeurs la capacité de faire, car on a besoin de logements », a ajouté le ministre. Il s'agira aussi « d'articuler cet acte de construire avec les obligations réglementaires et tout ce qui est sous-jacent à un certain nombre de difficultés ». Catherine Sabbah, déléguée générale d'Idheal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, et l'ancien député Mickaël Nogal, animeront cette thématique.

Enfin, le troisième thème sera consacré à « la transition écologique et énergétique du logement » et abordera notamment les questions de rénovation thermique, l'évolution des matériaux de construction ou encore la mutabilité des constructions. Ce sujet sera animé par la députée Marjolaine Meynier-Millefert (Renaissance) et Christine Leconte, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes.

L'objectif de ce CNR Logement sera d'élaborer « des propositions concrètes et utiles » et le travail réalisé aura « probablement des traductions législatives », a souligné Olivier Klein.

Les ateliers des différents volets sectoriels (mobilité décarbonée, biodiversité, logement, etc.) du Conseil national de la refondation visent à nourrir le travail de planification écologique de la France mené par la Première ministre.