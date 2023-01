Conseil de planification écologique : une absence de communication qui interroge

Imaginée pour « embarquer » le pays dans la transition, la planification écologique se traduit pour l'instant par un grand silence. Objet d'un conseil en huis clos, jeudi 26 janvier, elle n'a fait l'objet d'aucune communication officielle.

Ni annonce, ni bilan. Rien n'aura été révélé des conclusions du conseil national de planification écologique qui s'est tenu à huis clos, jeudi 26 janvier, à l'Elysée, autour du président de la République. Réunissant la Première ministre, Elisabeth Borne, une grande partie de son gouvernement et certains de ses conseillers, l'exercice était censé, selon Emmanuel Macron lui-même, évoquer « les résultats des derniers mois » des pouvoirs publics dans le domaine environnemental et climatique, « sur tous les sujets », de manière « très concrète », puis prévoir les actions à mener sur « les prochaines années et décennies ».

Mais les acteurs du secteur et l'ensemble des parties prenantes, pourtant sollicités dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR), devront rester sur leur faim. Une absence de communication qui interroge d'autant plus qu'il y a trois mois, en lançant la démarche « France Nation Verte », Elisabeth Borne promettait de faire plus pour le climat, en huit ans, que ce que la France avait accompli en trente-deux ans auparavant. Traduite par 22 chantiers et autant de plans d'action, sa planification devait servir à « agir, mobiliser, accélérer ». Dans ce but, chacun des ministres avait reçu pour consigne de réunir tous les acteurs concernés, durant l'automne, et d'établir avec eux une stratégie complète, pour chaque chantier et chaque secteur, avec des objectifs et des points d'étape.

Des mesures structurelles à prendre

En s'appuyant notamment sur le Conseil national de la refondation (CNR), justement, la Première ministre misait sur « une première version consolidée » de la planification écologique, avant la fin de l'année, « intégrant de nouvelles actions, nécessaires pour atteindre nos objectifs ». Mais quelques grains de sable pourraient bien s'être glissés dans la machine. Prévue pour le 26 janvier, la présentation du Plan eau, élaboré dans le cadre de la planification écologique après concertation des acteurs du secteur, vient par exemple d'être décalée de quelques semaines. Les arbitrages autour de la biomasse semblent aussi poser quelques soucis selon les brefs éléments glissés par le ministère de la Transition écologique en marge d'un point d'avancement consacré au Varenne agricole de l'eau. La forêt française ne répondrait pas non plus à toutes les attentes en matière de stockage du carbone et les possibilités de recours à la biomasse en substitution des énergies fossiles pourrait se révéler aujourd'hui insuffisant.

Directeur du plaidoyer au WWF France, Pierre Cannet s'étonne donc de la réunion d'un tel conseil sans débouchés, « à contrario des Conseils de défense sanitaire par exemple, dont l'objectif était bien de prendre des décisions de crise », estime-t-il. L'année 2022 risque en outre de se solder par un nouvel échec, soulignent les ONG impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique. « Emmanuel Macron s'était engagé à aller deux fois plus vite pour faire baisser les émissions {de gaz à effet de serre] au cours de son second mandat, soit un objectif de - 4 % par an. Mais sur les trois premiers trimestres de l'année 2022, elles n'ont diminué que de 0,3% et elles sont en hausse pour les secteurs de l'énergie et du transport » analyse Anne Bringault, coordinatrice des Programmes au sein du Réseau Action.

Un mode de communication décalé

A minima, cette dernière attendait un constat partagé sur le retard pris sur cette trajectoire et des orientations sur les secteurs les plus émetteurs comme le transport, l'industrie ou l'agriculture. Il lui faudra attendre encore. « Or, il faudrait engager dès maintenant certaines mesures structurelles nécessaires, dans le domaine ferroviaire par exemple », souligne-telle. Au-delà du contenu et du peu de place laissée à Elisabeth Borne, officiellement à la manœuvre sur cette thématique, la méthode choisie par le président de la République pour communiquer sur un sujet aussi crucial, qualifié de « combat du siècle » en avril dernier, à également de quoi laisser perplexe. C'est en effet par le biais d'une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, le 17 janvier dernier, qu'Emmanuel Macron avait annoncé l'organisation de ce conseil et détaillé son objectif.

C'est aussi dans le quatrième opus de cette série à visée pédagogique, « Je réponds à vos questions sur l'écologie », inaugurée en novembre dernier et visiblement destinée à un public jeune, qu'il promet de revenir expliquer « peut-être en une dizaine de minutes », les conclusions de ce conseil. De « manière très transparente », mais sans se voir opposer de contradiction, il compte ainsi dévoiler « où on est bons et où on n'est pas bons », puis dérouler « les grandes étapes des prochaines semaines ». Pourtant, les questions à aborder nécessiteraient sans doute un peu plus de temps. Conformément à ses engagements européens, la France a prévu de réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Mais d'autres chantiers sont également en cours : industrie verte, stratégie nationale biodiversité, loi énergie-climat, loi d'orientation et d'avenir agricoles…