Consommation responsable : l'idée gagne du terrain, mais la pratique est encore freinée

Soixante-seize pour cent des Français déclarent se mobiliser pour une consommation responsable, révèle le baromètre de la consommation responsable 2022, présenté par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et Greenflex, le 6 octobre. Mais que signifie consommer responsable ? Pour 60 % des personnes interrogées, il s'agit de ne plus consommer de produits ou services superflus ou bien de réduire sa consommation en général ; pour 34 %, cela signifie consommer autrement (produits écolabélisés, locaux, éthiques…).

Au quotidien, une majorité des répondants (63 %) déclare avoir changé certaines pratiques pour réduire l'impact de sa consommation sur l'environnement, 13 % estiment faire tout leur possible pour réduire leurs impacts. En revanche, 14 % se déclarent indifférents (3 % de moins qu'en 2021) et 6 % agacés : ils n'ont pas envie de changer leurs habitudes.

Parmi les gestes de consommation responsable privilégiés figurent : une plus grande attention à l'origine des produits (67 %), éviter les ingrédients controversés, comme l'huile de palme ou les parabènes (71 %), ou encore choisir des produits qui rémunèrent mieux les producteurs (54 %).

Mais le prix peut représenter un frein : 64 % des personnes interrogées estiment que consommer responsable coûte trop cher et 45 % que l'offre de produits responsables est insuffisante. Pour réduire les coûts, 49 % limitent donc les achats de produits neufs, 42 % privilégient les achats de seconde main ou d'occasion et 24 % préfèrent louer ou emprunter plutôt qu'acheter. Pour beaucoup, réparer (71 %), acheter des produits de qualité qui durent plus longtemps (81 %) ou acheter moins (73 %) peut même constituer une source de plaisir, voire de satisfaction et de fierté.

Reste à revoir les normes de consommation au sein de la société. La plupart des personnes interrogées estiment vivre dans une société qui les « pousse à acheter sans cesse » (90 %). Chez un tiers des 18-34 ans, consommer autrement fait même redouter un sentiment d'exclusion auprès d'amis, de la famille...