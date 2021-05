Auvergne - Rhône Alpes : une enquête pour accompagner la transition du parc automobile du BTP

Les filières BTP et matériaux de construction de la région Auvergne - Rhône Alpes ont lancé une enquête sur le parc automobile des artisans et entreprises des travaux publics et de la construction. Elle est menée en partenariat avec les principales fédérations professionnelles (FFB, Capeb, FRTP, Unicem), les services déconcentrés de l'État (Dreal) et la région. L'objectif est de réaliser un état des lieux du parc automobile dans cette filière, afin « d'évaluer le potentiel de transition vers des véhicules moins polluants ou des modes alternatifs et d'identifier les freins et levier associés ». Cette enquête devrait permettre de mettre en place un plan d'action adapté aux problématiques de ce secteur.