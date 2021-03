Construction durable : l'AQC met à disposition près d'un millier de ressources pédagogiques

L'Agence Qualité Construction (AQC) vient de présenter sa nouvelle « mallette pédagogique » de la construction durable. Elle met à disposition, en ligne, près d'un millier de ressources (études de cas, publications, photos, QCM, vidéos, documentations...), à destination des formateurs, des étudiants ou des professionnels de la construction durable. Cet outil est basé sur les retours d'expériences de milliers d'opérations auditées depuis 10 ans par le dispositif REX Bâtiments performants de l'AQC.

Ces ressources pédagogiques gratuites ont pour objectif d'aider les formateurs et enseignants des organismes de formation (CFA, lycées professionnels, écoles d'ingénieurs, écoles d'architecture...) « à construire et préparer facilement des cours vivants et imagés sur la construction durable », souligne l'AQC. Ces informations permettent de présenter à leurs élèves, étudiants, apprentis et stagiaires « les bonnes pratiques nées du partage d'expériences, les informations les plus pertinentes sur les travaux neufs et les travaux de rénovation énergétique ». Une porte d'entrée par profil et par thématique permet d'accéder, en fonction des besoins, à chaque type de ressources.

Les études de cas portent par exemple sur des points précis, avec les « corrections attendues » (installation de chauffage, pose de nouvelles menuiseries, isolation thermique de l'enveloppe, pose d'une VMC simple flux en rénovation…).Près de 60 vidéos explicatives permettent en outre d'illustrer les cas pratiques grâce à des paroles d'experts. La mallette va être enrichie au cours de l'année 2021 de 10 nouvelles études de cas, 10 QCM, 10 vidéos tutoriels et 200 nouvelles photos commentées de bonnes pratiques de mise en œuvre ou de désordres identifiés.