Les ZFE suscitent une opposition massive dans les métropoles concernées

Une consultation sur les ZFE, mise en place par le Sénat, met en lumière une forte résistance au dispositif, jugé socialement injuste et difficile à respecter, faute d'aides financières et d'offres de mobilité alternative suffisantes.

Certes, la consultation sur les zones à faibles émissions (ZFE) proposée au public par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, entre le 17 avril et le 14 mai derniers, peut difficilement se comparer à un sondage construit sur la base d'un panel représentatif. Mais les résultats de cette enquête d'une vingtaine de questions, présentée jeudi 25 mai, offrent malgré tout une vision très instructive de la manière dont ce dispositif, potentiellement explosif, est appréhendé par ceux qui s'y intéressent. Si l'on en juge par le volume des participants, plus de 51 000, particuliers et professionnels, ces derniers sont nombreux.

« C'est un record », constate Philippe Tabarot, rapporteur d'une mission d'information en cours, sur ce sujet. Le précédent record, établi par un autre sujet épineux, la limitation de la vitesse sur les routes à 80 km/h, avait cumulé 23 000 réponses… Les répondants, majoritairement des particuliers, s'avèrent aussi très impliqués, puisque 60 % d'entre eux habitent au sein ou à proximité d'une des onze métropoles concernées.

La crainte d'une fracture sociale

Cette photographie révèle sans ambiguïté une opposition massive au déploiement des ZFE : 86 % des particuliers et 79 % des professionnels y sont défavorables, majoritairement par crainte d'un creusement des inégalités sociales. « Ce sont les personnes qui sont le plus en difficulté qui auront le plus d'efforts à faire au niveau de cette transition, explique le sénateur. Et quelquefois, ce sont aussi celles qui sont le plus confrontées à ces pollutions. » Si les cadres (25 %) et les étudiants (28 %) approuvent le dispositif plus que la moyenne (14 %), les ouvriers, les retraités et les employés ne sont ainsi respectivement plus que 4 %, 7 % et 11 % à la trouver souhaitable.

Ce qui semble montrer qu'à ce stade, le dispositif échoue à produire les changements de comportements attendus Philippe Tabarot, sénateur

Ce sentiment d'injustice s'avère vivace «», assure un commentaire. Plus un répondant habite loin du centre de l'agglomération, plus il a tendance à refuser la mise en place de la ZFE. Ainsi, seuls 8 % des répondants résidant dans une commune rurale souscrivent au dispositif, pour 23 % de ceux qui logent en centre-ville de la métropole. Les participants, dont certains se disent pourtant favorables au dispositif, soulignent aussi l'insuffisance de l'offre de transports en commun alternative, attestée par 83 % d'entre eux et même 93 % des ruraux. Sans alternative disponible, l'opposition aux ZFE grimpe à 96 % contre 33 % lorsque plusieurs types d'offres de mobilité existent et 62 % lorsque quelques-unes seulement sont disponibles.

Des difficultés cumulées

Des griefs d'autant plus forts que le coût d'acquisition des véhicules propres est jugé trop élevé par plus des trois quarts des particuliers et plus de la moitié des professionnels, malgré la mise en place d'aides, par ailleurs largement considérées comme insuffisantes. À tel point que 83 % des répondants n'envisagent tout simplement pas d'en changer, même après la mise en place des ZFE. « Ce qui semble montrer qu'à ce stade, le dispositif échoue à produire les changements de comportements attendus », estime Philippe Tabarot.

Autres critiques faites au dispositif : le manque de pertinence des vignettes Crit'air, des informations insuffisamment précises ou accessibles sur les ZFE et les aides proposées, mais aussi les possibles effets pervers de la mesure, comme la mise au rebut de nombreux véhicules encore fonctionnels. « Je ne comprends pas le principe de mettre à la casse des véhicules en état de rouler et qui passent les contrôles de pollution du contrôle technique, souligne l'un des participants. Les véhicules remplacés ne sont pas tous détruits et vont polluer ailleurs. » Les objections portent également sur la trop grande rapidité de la mise en œuvre des restrictions de circulation. « On ne peut pas ne pas prendre en compte l'impératif de santé publique, insiste Philippe Tabarot. Après, ce qui semble évident, c'est qu'il y a une désynchronisation entre les schémas de restrictions, le calendrier et l'avancée des [solutions] alternatives. »

Des rapports à venir

Des échéances qui se rapprochent • 42 % des particuliers disposent d'un véhicule classé Vignette Crit'air 3, 4, 5 ou non classé. Ils pourraient être rapidement concernés par les restrictions de circulation dans certaines métropoles. Une proportion non négligeable, 8 %, ignore le classement de son véhicule.

• 41 % des professionnels conduisent un véhicule classé Vignette Crit'air 3, 4, 5 ou non classé.

• 45 % des professionnels sont amenés à circuler dans une métropole concernée par une ZFE plusieurs fois par semaine.

• 32 à 33 agglomérations supplémentaires devraient mettre en œuvre une ZFE d'ici à 2025. Une situation particulièrement épineuse pour les professionnels, selon le sénateur. « Pour les plus petits artisans, pour les véhicules utilitaires légers, il y a un vrai sujet de manque d'offres sur du transport décarboné. » Certains professionnels travaillent en outre dans trois à quatre ZFE quotidiennement, « notamment sur le secteur de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, avec des dérogations et des règles différentes… », indique Philippe Tabarot.

Tout en essayant de « trouver une ligne de crête », c'est à tous ces dysfonctionnements que devra s'attaquer son rapport d'information, attendu pour le mois de juin prochain. Outre cette consultation, ce document sera élaboré sur la base d'études comparées, dans d'autres pays, de nombreuses contributions et de témoignages, notamment d'associations, d'élus, de transporteurs ou encore d'acteurs de la filière automobile. Il s'y ajoutera une autre étude, sur ce même sujet, confiée à Barbara Pompili par la Première ministre et prévue pour l'automne prochain, ainsi que les travaux du comité de concertation nationale sur les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) mis en place par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en janvier dernier. Le sujet, décidément, suscite de nombreuses questions.