Habiter la France de demain : Emmanuelle Wargon consulte les citoyens

Habitat, déplacements, travail, activités, consommations… Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, invite les citoyens à « partager leur vision de la ville durable et du logement de qualité ». Une consultation citoyenne est lancée jusqu'au 15 août 2021 sur la plateforme en ligne dédiée à la démarche « Habiter la France de demain ».

« La crise sanitaire a fait évoluer le regard des Françaises et des Français sur leur cadre de vie. L'objectif est de comprendre ces nouveaux besoins afin de faire émerger une vision partagée d'un aménagement « sobre et humaniste », avec des solutions », explique le ministère de la Transition écologique. « Le confinement et le développement du télétravail ont souvent accentué le souhait de vivre dans un logement plus grand et plus proche de la nature, tout en révélant les impacts environnementaux, climatiques, économiques et sociaux de nos modes de vie », souligne-t-il.

Lancée en février dernier, « Habiter la France de demain » vise à diffuser et valoriser des modèles d'aménagement et de construction « durables » auprès des différents acteurs professionnels, élus et citoyens. Les conclusions de cette consultation seront présentées en octobre 2021. Les réponses des citoyens alimenteront la feuille de route du ministère et les pratiques des professionnels.